[아시아경제 임철영 기자] 야권 대권주자로 나선 윤석열 전 검찰총장과 권영세 국민의힘 대외협력위원장이 3일 오후 회동한다.

이날 윤 전 총장 측은 윤 전 총장과 권 의원이 서울 시내 한 식당에서 만찬할 예정이라고 전했다. 이번 회동에서 윤 전 총장의 입당 문제가 논의될 전망이다.

국민의힘 내부에서는 윤 전 총장이 조기에 입당해 경선에 참여해야 한다는 목소리가 잇따라 나오고 있다. 권 의원은 2일 인터뷰에서 윤 전 총장이 입당까지 시간을 너무 오래 끄는 게 바람직하지 않다는 취지의 발언을 하기도 했다.

