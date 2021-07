"초3 아이가 1년에 10cm 컸으면 성조숙증 의심해야"

동남권원자력의학원 "5년새 성조숙증 환자 1.8배 증가...조기 점검-치료 필요"

[아시아경제 김봉수 기자] "초등학교 저학년 아이가 갑자기 1년에 키가 10cm 자랐다면 성조숙증인지 검사를 받아 와야 한다."

최근 몇년새 청소년들 사이에서 성조숙증 환자가 급증하고 있으며, 의심되는 경우 부모의 관심과 즉각적인 상담·치료가 필요하다는 지적이다.

3일 과학기술정보통신부 산하 동남권원자력의학원에 따르면, 2020년 기준으로 성조숙증 환자는 5년 전과 비교해 약 1.8배 증가했다.

사춘기의 과정과 성장의 관계를 보면 여아의 경우 젖몽우리가 만져지는 성성숙 2단계 경부터 급속성장기가 시작되고 2-3년 후 초경을 한다. 초경을 하면 급속성장기는 거의 끝난 상태이며 약 2년 내에 성장판이 닫히게 된다. 급속성장기는 대개 10~12세 사이에 나타난다.

남아는 고환 직경이 3cm 이상으로 커지는 성성숙 2단계가 사춘기의 시작이고 대개 10-13세 사이 나타난다. 급속성장은 여아보다 2년 가량 늦어 13~14세에 일어나고 성성숙 단계는 4단계 경으로 액모도 이때 함께 나타난다.

성조숙증의 기준은 여아는 만 8세 전에 젖몽우리가 만져지고 남아는 만 9세 전에 고환 직경이 2.5 cm 이상 커지는 것이다. 성조숙증은 유전자이상, 뇌 병변, 생식계 종양 등에 의해 발생되는 경우도 있지만, 여아는 90%가 원인불명으로 사춘기 시기만 빨라진 특발성이고 남아에 비해 5~10배 많다. 남아는 빈도가 적으며 중추신경계 이상인 경우가 흔하므로 추가 평가가 필요하다.

성조숙증의 진단은 약 2시간 소요되는 혈액검사로 성선자극호르몬 방출호르몬 유발검사를 하고, 손 X선 촬영으로 성장판 연령 검사를 함께 확인하며 필요시 추가적인 영상검사를 시행한다.

성조숙증의 치료는 성선자극호르몬 방출호르몬 효능약제라는 주사를 4주마다 약 2년간 맞는다. 성조숙증 치료 주사를 맞으면 키가 더 크지 않을지도 모른다는 불안감이 있지만, 주사를 중단하면 사춘기가 다시 진행하면서 급속성장을 한다. 또 초경의 시기를 약 2년 가량 늦출 수 있기 때문에, 개인차는 있겠지만 결과적으로 성장기간을 연장할 수 있어 성장에 오히려 도움이 된다.

주사를 중단해도 정상 사춘기 및 생식기 기능에 장애를 주지 않고 특별한 부작용이 없다. 그래도 키가 더 크고 싶다면 성조숙증 치료제 주사와 성장호르몬 주사를 병행하는 방법도 있다.

박경미 동남권원자력의학원 소아청소년과 과장은 “성조숙증 진단과 치료제 사용을 위해서는 건강보험에서 정한 연령 기준이 있으므로, 성조숙증이 의심된다면 여아는 만 9세 전, 남아는 만 10세전에 약 한달 가량의 여유를 두고 병원을 방문하는 것이 좋다"면서 "사춘기 증상과 달리 음모, 액모, 체취, 가성 유방 등은 성조숙증과 무관할 수 있으니 소아청소년과 의사를 만나 정확한 진찰과 진단을 받아야 한다"고 말했다.

