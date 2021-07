창원시, 진해 근대역사문화공간 문화재 등록 2차 현지 심사 거쳐

근대 문화 도시로 한 걸음 더 나아가는 창원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 2일 '근대역사문화공간 재생 활성화 사업'과 관련해 국가 등록 문화재 2차 현지 심사를 한다고 밝혔다.

이 사업은 기존 '점' 단위 개별 문화재 중심의 단선적, 평면적 보존 관리에서 입체적·맥락적 보존과 활용을 촉진하기 위해 시행한다.

문화재 등록이 최종 확정되면 국비 250억원을 확보하게 된다.

사업 대상지는 창원시 진해구 대천동~창선동 일원으로 진해의 1910년 도시 평면이 그대로 보존돼 있다.

일제 강점기로부터 해방 이후 구도심의 근대 도시 경관과 건축 유산이 집중적으로 보존되어 있어, 보존·활용 가치가 높다고 평가되고 있다.

허성무 시장은 "침체한 진해 구도심이 근대와 현대를 이어주는 문화 공간으로 지역 경제 활성화를 견인하는 역할을 할 것을 기대한다"며 시민들의 관심과 성원을 당부했다.

