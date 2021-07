함양 최치원 역사공원 교육프로그램 ‘고운’ 운영

10월까지 매주 토요일 오후 최치원 선생 글귀 등 실생활 유용 제품 만들기



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군의 대표 관광지 상림공원과 인근의 최치원 역사공원을 찾는 군민과 관광객들에게 최치원 선생 관련 프로그램인 ‘고운’이 호응을 얻을 것으로 기대된다.

군에 따르면 지난 6월부터 매주 토요일 오후 2시부터 5시까지 최치원 역사공원 내 성림관에서 최치원 선생이 남긴 글귀나 산림의 아름다운 모습 등을 부채나 손거울 등 실생활에 유용한 제품으로 꾸미는 교육프로그램을 진행 중이다.

군은 오는 10월까지 매주 토요일 이번 체험 행사를 통해 천년의 숲 상림공원과 최치원 역사공원을 찾는 군민과 관광객들에게 소중한 추억을 만들어 줄 예정이다.

이번 프로그램은 재료비가 저렴해 부담 없이 참여할 수 있을 뿐만 아니라 최치원 역사공원 방문 기념선물로도 제격이다.

참여는 상림관 내에서 선착순으로 역사공원 방문객 남녀노소 누구나 자유롭게 참여 가능하며, 프로그램 내용은 매주 다양하게 변경될 예정이다.

문화시설사업소 관계자는 “코로나19 장기화로 체험활동이 부족한 시기에 다채로운 프로그램을 제공해 최치원 역사공원을 찾는 군민과 관광객들의 만족을 높여나가겠다”며 “방역 수칙을 준수해 안전한 환경에서 프로그램을 운영하고 있으니 많은 참여를 바란다”라고 밝혔다.

