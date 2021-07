이재명 “검찰 수사 지나쳤지만..유죄 확정시 조국 가족도 책임져야”(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당의 유력 대권주자인 이재명 경기지사가 2일 ‘조국 사태’와 관련해 “검찰의 선택적 검찰권 행사에 더 큰 문제가 있다”면서도 “만약 유죄가 확정된다면 조국 전 법무부 장관 가족도 책임져야 한다”고 말했다.

이 지사는 이날 온라인 기자간담회에서 “조 전 장관에 대한 수사는 분명 지나쳤다. 수사 과정에서 불법적인 피의사실 공표와 엄청난 마녀사냥을 했다”며 “기본적으로 선택적 정의를 행사한 윤석열 검찰에 문제가 있다”고 말했다.

다만 “한 측면에서 공직자는 털어도 먼지가 안 나도록 준비해야 한다”며 “저는 조 전 장관님이나 가족들이 어떤 행위를 했는지, 불법적인지 알지 못한다. 인간의 한계를 가지고 있기 때문에 법원의 결정을 받아들일 수밖에 없다”고 부연했다. 조 전 장관에 대한 검찰 수사와 별개로 사법부 판단을 따를 수밖에 없다는 것이다.

부동산 정책과 관련해서는 “정상적 공급과 수요로 결정된 가격은 존중해야 한다”며 “억지로 누를 필요 없이 세금을 부과하고, 수요와 공급이 왜곡되지 않도록 하는 게 필요하다”고 했다. 이어 “삶을 영위하고 업무를 보는 데 필요한 최소한의 부동산 외에 다른 부동산을 가지면 손해를 보거나 이익이 없도록 하면 된다”며 “취득, 보유, 양도 단계에서 불로소득이 불가능하도록 세금을 강화해야 한다”고 말했다.

이 지사는 당내 경선 국민면접 패널에 ‘조국 흑서’ 저자인 회계사 김경율씨가 섭외 논란 끝에 제외된 것과 관련해 이낙연 전 대표나 정세균 전 국무총리 등과 결이 다른 목소리를 냈다. 이 지사는 “(김 회계사가) 면접관 중 한 분이라면 그것도 괜찮겠다고 생각했고, 그 후에 바뀐 것에 대해서도 괜찮다고 생각한다”고 말했다.

그는 “(김경율씨 말에는) 저도 동의하지 않는다”며 “우리가 지나치게 예민해지면 국민이 보기에 여유가 없어 보일 수 있으니 대승적으로, 대범하게 받아 안는 게 좋다”고 했다. 앞서 이 전 대표는 김 회계사가 면접관으로 섭외됐다는 소식에 “제 눈을 의심했다. 진정 민주당의 결정인지 믿기 어렵다”고 반발했고, 정 전 총리 역시 “당 지도부는 무슨 이유로 이렇게 가혹하게 ‘조국의 시간’을 연장하려는 건가”라고 비판했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr