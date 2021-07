[아시아경제 이춘희 기자] 엔지켐생명과학 엔지켐생명과학 183490 | 코스닥 증권정보 현재가 99,100 전일대비 1,100 등락률 -1.10% 거래량 132,943 전일가 100,200 2021.07.02 14:28 장중(20분지연) 관련기사 엔지켐생명과학, mRNA 백신 CMO 사업 진출한다엔지켐생명과학 우주방사선의약연구소, 인하대 우주항공의과학연구소와 연구 협력엔지켐생명과학, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.62% close 이 신약개발물질 'EC-18(모데디피모드)'을 적용한 당뇨병 치료물질에 대한 국내 특허를 취득했다.

엔지켐생명과학은 현재 지질(Lipid) 신약인 EC-18을 개발 중이다. 회사 측은 EC-18이 약물에 의한 베타세포 파괴로 인한 급성 당뇨병 질환에서 베타세포를 보호해 치료 효능을 높인다는 설명이다.

당뇨병은 제1형과 제2형으로 나뉜다. 이중 EC-18은 몸에서 충분한 인슐린을 만들어내지 못하는 데에 기인하는 '인슐린 의존형 당뇨병'인 제1형 당뇨병의 치료제로 쓰인다.

엔지켐생명과학 관계자는 "PCT 해외 출원 및 미국 특허 출원을 완료했고 현재 심사가 진행 중"이라며 "해외 특허 취득을 통해 글로벌 제약사와 기술거래 협의가 가속화될 것으로 예상된다"고 전했다.

