네이버, 스마트스토어 주문관리 수수료 '매출 기준'으로 단일화

[아시아경제 부애리 기자] 네이버파이낸셜이 스마트스토어 사업자에게 제공하는 주문관리서비스의 수수료율 체계를 매출 기준으로 단순화한다고 2일 밝혔다.

주문관리서비스는 결제대행(PG)은 물론 판매관리, 배송추적, 고객관리·마케팅, 매출분석 등 전자상거래 비즈니스 전반에 걸쳐 필요한 서비스를 스마트스토어 사업자에게 제공하는 통합 솔루션이다.

네이버파이낸셜은 오는 31일부터 스마트스토어 사업자에게 제공하는 주문관리서비스에 대한 수수료율을 매출 규모 기준으로 단일화한다.

연 매출 3억원 이하 영세 사업자의 경우 2%, 연 매출 30억원 이상의 일반 사업자는 3.3%로 변경된다.

구매자 선택에 달린 결제 수단별 수수료율 체계가 폐지됐기 때문에 사업자들은 자신의 매출 규모만으로 주문관리서비스 비용을 정확하고 쉽게 예측할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

최진우 네이버파이낸셜 총괄은 "스마트스토어 주문관리서비스는 그동안 업계에서 사실상 최저 수수료를 제공해왔다"며 "이번 개편으로 사업자들의 부담이 더 낮아질 것으로 예상한다"고 말했다.

