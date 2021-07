11번가, 한국서비스품질지수 14년 연속 1위 선정

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 2021 한국서비스품질지수(KS-SQI) e커머스 부문에서 14년 연속 1위를 차지했다고 2일 밝혔다.

KS-SQI는 한국표준협회가 서울대학교 경영연구소와 공동 개발한 서비스품질평가 모델로, 11번가는 ▲고객의 입장에서 최선의 상품·서비스 제공 ▲고객의 문의·요청사항에 대한 신속한 응대 ▲사회적 책임을 위한 노력 등에서 고루 높은 점수를 받았다.

특히 이번 KS-SQI 평가 기준에 새롭게 추가된 사회적 가치 지향성 항목에서 11번가는 우리 사회의 다양한 소외계층의 지원을 목표로 착한 소비 문화를 선도해온 점을 높게 평가받았다. 11번가가 지난 2013년부터 이어온 희망쇼핑이 대표적이다. 판매자가 등록한 희망상품을 고객이 구매하면 희망후원금이 적립되는데 11번가는 이렇게 모인 희망후원금을 다양한 지원활동을 통해 사회에 환원하고 있다.

판매자와의 상생협력과 동반성장을 위해 판매 환경 개선에도 집중해왔다. 주문 당일 발송한 상품이 고객에게 배송 완료된 다음날 판매 대금의 90%를 정산해주는 11번가 빠른 정산을 지난해 10월 업계 최초로 도입해 판매자들의 원활한 사업 운영을 돕고 있으며, 지난 2월 우체국과 함께 소상공인 판매자를 위한 상생택배 서비스를 선보였다.

11번가는 올해 십일초이스 상품 중 일부를 대상으로 비닐 테이프를 모두 없애 100% 재활용 가능한 친환경 택배 박스를 도입하고 비닐 포장재가 없는 무라벨 생수 올스탠다드 샘물을 출시했다. 이달 초에는 착한 쇼핑을 지향하는 사회적기업 상품 전문관 SOVAC 마켓도 오픈했다.

11번가 이상호 사장은 “고객을 위한 최고의 혁신 서비스를 제공함과 동시에 사회적 가치 창출을 목표로 다방면에서 힘써온 노력들을 인정받아 매우 뜻 깊게 생각한다”며 “철저한 고객 중심의 관점에서 판매자와 구매자 모두와 상생 협력하는 쇼핑 환경을 구축하는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr