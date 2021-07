도경완 "고1때 학교 그만두고 호주로 이민…제 첫 불효였다" (유퀴즈)

[아시아경제 임주형 기자] tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 방송인 도경완이 학교 자퇴 이후 KBS에 입사한 계기를 밝혀 출연진의 이목을 집중시켰다.

지난달 30일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 '빅마마와 국민 남편 TOP3' 특집으로 진행, 장윤정의 남편인 도경완이 출연했다.

이날 도경완은 방송 출연에 대한 장윤정의 반응을 묻자 "역대 했던 방송 중에 가장 신경 쓰고 정신차려야 하는 프로그램 중 하나라며 '재석 오빠에게 무례하게 하지 말아라'라고 하더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

도경완은 장윤정과 연애하던 시절 방송인 조세호에게 식사자리 주선을 부탁한 적이 있었다고 말했다.

이에 대해 조세호는 "경완이가 윤정 누나와 밥을 좀 먹었으면 좋겠다고 하더라"라며 "그래서 관심이 있나, 나보고 연결해 달라는 건가 싶었다"고 설명했다.

또 도경완은 고등학교를 자퇴했을 때부터 아나운서가 되기까지 파라만장한 삶을 공개해 출연진의 눈길을 끌기도 했다.

그는 고등학교 자퇴 결정에 대해 "제가 시작한 불효의 첫번째 단계였다"라며 "멀쩡히 다니던 학교를 고1때 그만두고, 친한 집이 호주로 이민을 가서 그 집에 얹혀서 호주에 가게 됐다"고 설명했다.

이어 "고3때 (한국으로) 돌아왔는데 수능을 봐야 한다니까 학원을 가니 너무 어렵더라"며 "처음부터 재수를 생각하고 (수능 공부를) 시작했다"고 말했다.

그러면서 "이후 홍익대 전자전기공학과를 가서 대기업 원서를 쓰던 중, 포장마차에서 TV를 보는 데 그게 김경란 선배가 진행했던 '사랑의 리퀘스트'라는 방송 프로그램이었다"라며 "감동적이었다. 마음을 움직였다. (아나운서가) 매력적인 직업이었구나 싶었고, 대학교 4학년때 바로 KBS에 합격을 했다"고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr