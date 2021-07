"XX 찢어버릴라" 고객에게 막말한 텔레마케터…SKT "우리 직원 아니다"

[아시아경제 김초영 기자] SK텔레콤 텔레마케터라고 주장하는 한 남성이 고객에게 심한 욕설과 막말을 퍼부어 논란이 일고 있는 것과 관련, 해당 통신사에서 사과의 뜻을 전했다.

지난달 30일 한 온라인 커뮤니티에는 "SK XX놈 통화내용인데 들어줘"라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자는 "내가 아는 어린이집 선생님의 사연이다. 선생님은 당시 바쁜 시간에 전화가 왔고 어차피 광고일 것 같아서 첫 번째 통화는 바로 끊어버렸다고 한다"며 "그런데 해당 마케터가 다시 전화 와서 막말을 했다고 한다"며 녹음 파일을 공개했다.

작성자가 공개한 녹음 파일에서 고객은 "아유 죄송합니다. 지금 바쁘(다)"고 말했다. 그러자 텔레마케터는 "(SKT) 사용하셔서 연락드린 건데 왜 자꾸 끊으려고 하시는 거세요?"라며 역정을 냈다.

이에 고객은 "아니 그러니까 지금 저한테는 그런 정보가 필요 없다니까요. 죄송합니다"라고 답했다.

하지만 텔레마케터는 "사용하셔서 연락드린 거라니까 정보가 아니라 무슨 말이에요"라며 "사용하셔서 연락드린 건데 지금 SKT 사용하시잖아요"라며 다시 화를 냈다.

당황한 고객이 "그래서 왜요?"라고 묻자 텔레마케터는 "아 XX XXX 없네. X 같은 X이 XXX이 XX를 찢어버릴라니까"라고 욕설과 막말을 퍼부었다.

작성자는 "선생님이 SK 고객센터에 전화했는데 저 사람이랑 연결 안 된다는 식으로 얘기하고 끊었다는데 경찰에 신고만이 답일까?"라며 "진짜 빅엿 먹이고 싶다는데 좋은 아이디어 있으면 알려달라"고 물었다.

해당 내용이 각종 온라인 커뮤니티에 퍼지며 논란이 일자 통신사 측은 "텔레마케터가 자사와 무관한 것으로 확인됐다며 엄중 조치를 취할 것"이라는 공식 입장을 밝혔다.

SKT 관계자는 "논란이 된 통화녹취 내용 확인 결과 SK텔레콤의 고객센터나 관련 마케팅 업체 등 텔레마케팅 프로토콜을 전혀 준수하지 않고 있는바 SKT와 무관한 마케팅 관련 업체나 개인의 일탈 행위로 추정된다"고 설명했다.

이어 "현재 발신인에 대한 확인 작업을 진행 중으로 최초 사이트에 올라온 발신인 정보를 확인한 결과 회사와 관련 없는 번호로 파악된다"며 "개인 휴대전화 번호를 이용해 아웃바운드 고객 상담을 진행하지 않는다. 발신인이 확인될 경우 엄격한 대응조치를 시행할 계획"이라고 덧붙였다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr