최형식 담양군수 “생명·포용·미래의 담양 실현 위해 역량 집중하겠다”

민선 7기 3주년 맞아 별도 행사 없이 3년 성과와 앞으로의 군정 방향 공유



2021년 담양군민의 상, 제2회 예쁜 정원 콘테스트 입상자, 유공자 표창 등 수여





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최형식 담양군수가 1일 별도의 행사를 생략하고 공직자와 3년 성과를 공유하는 자리로 민선 7기 3주년을 기념했다.

군에 따르면 최 군수는 코로나19 확산 예방을 위해 간부 공무원만 참석하고 이하 공직자는 영상 시청하는 방식으로 정례조회를 개최해 지난 3년의 군정 주요성과를 되돌아보고 향후 군정 운영 방향을 공유하는 시간을 가졌다.

최형식 군수는 “5만 군민과 전 공직자가 함께 지혜를 모아 지난해 코로나19 예방 활동과 유례없는 집중호우 피해 극복을 위해 노력한 덕분에 안정적으로 군정을 수행할 수 있었다”며 감사를 표했다.

아울러 “담양이 지명 천년의 세월 지켜온 역사문화와 예술, 생태자원을 바탕으로 ‘생명·포용·미래의 담양’의 역사를 개척하는 지속 가능한 발전기반을 조성하는데 모든 열정과 역량을 집중해 줄 것”을 당부했다.

한편, 이날 코로나19로 인해 취소됐던 담양군민의 날을 대신해 제42대 담양군민의 상 시상식과 제2회 예쁜 정원 콘테스트 입상자, 군정 발전 유공자에 대한 감사패를 전달했으며, 민선 7기 3주년을 기념하고 객사리와 남산리 일원에 조성 중인 역사문화공원의 성공적인 준공을 염원하는 기념식수를 진행했다.

