이재은 순천대 교수·한가록 박사과정생 ‘벽소학술상’ 수상

한국기업경영학회 춘계학술대회

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진)는 서울 LW컨벤션센터에서 개최된 ‘2021 한국기업경영학회 춘계학술대회’에서 무역학전공 한가록 박사과정생과 이재은 교수가 벽소학술상을 수상했다고 1일 밝혔다.

이번 춘계학술대회는 '산업안전과 기업경쟁력'이라는 주제로 진행됐으며, 마케팅, 인사조직, 생산/기술경영, 국제경영 등 7개의 세션에서 총 31편의 논문이 발표됐다.

이재은 교수와 한가록 박사과정생은 ㈜삼구아이앤씨 구자관 대표의 후원을 받아 엄격한 심사과정을 거쳐 우수한 논문에 시상하는 ‘벽소학술상’을 수상했다.

이 교수는 지난해에 이어 2년 연속 벽소학술상을 수상하는 영광을 누리며 다시 한 번 주목을 받았다.

수상 논문은 ‘해외자회사의 네트워크 특성이 본사로의 역지식이전에 미치는 영향: 탐색적 역량과 활용적 역량의 조절효과를 중심으로’이며 벽소학술상 심사위원회는 해당 논문이 급변하는 초경쟁 글로벌 환경에서 한국 다국적기업 해외자회사의 네트워크 특성과 역지식이전 간 관계를 심층적으로 분석하고, 해외자회사 역량의 중요성을 강조한다는 점을 높게 평가한 것으로 알려졌다.

한가록 박사과정생은 “부족하지만 큰 상을 주셔서 감사드리고, 앞으로 더욱 연구에 매진하라는 의미로 받아들여 좋은 연구자가 될 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다.

지도교수이자 공저자인 이 교수는 “2년 연속으로 큰 상을 주신 한국기업경영학회 관계자분들께 감사드리고, 지금까지 해왔던 대로 한국기업들의 글로벌경영전략 수립에 도움이 될 수 있는 연구를 지속하겠다”는 각오로 수상소감을 대신했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr