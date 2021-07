유한양행 비소세포폐암 치료제 '렉라자', 1일부터 급여 적용

[아시아경제 김지희 기자] 유한양행은 비소세포폐암 치료제 '렉라자'에 대해 1일부터 건강보험 급여가 적용된다고 밝혔다. 상피세포 성장인자 수용체(EGFR) T790M 돌연변이 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자가 대상이다.

렉라자는 EGFR T790M 저항성 변이에 높은 선택성을 갖는 경구형 3세대 티로신 인산화효소 억제제(TKI)다. 특히 뇌혈관장벽(BBB)을 통과할 수 있어 뇌전이가 발생한 폐암 환자에서도 우수한 효능과 내약성을 보인다.

국내외 가이드라인에 따르면 EGFR 변이 양성인 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료요법으로 1~3세대 EGFR TKI를 투여하는 것이 권고된다. 다만 1,2세대 EGFR TKI를 사용한 다수의 환자에서 내성을 획득해 불가피하게 질병이 진행된다는 한계가 있다. 관련 내성 중 T790M 돌연변이로 인한 내성은 약 50~60%에서 발생한다.

이번 급여 적용은 EGFR 변이 양성인 진행성 비소세포폐암환자를 대상으로 한 임상시험 데이터를 바탕으로 이뤄졌다. 전체 용량군 T790M 돌연변이 양성 환자 162명에서 객관적 반응률은 59% 및 68%, 무진행생존기간 중앙값은 10.9개월 및 11.0개월이었다. 240㎎ 용량군에 배정된 환자(78명) 중 T790M 돌연변이 양성 환자(76명)에 대한 객관적 반응률은 58% 및 72%, 무진행 생존기간 중앙값은 11.0개월 및 13.2개월이었다.

조욱제 유한양행 대표이사는 “렉라자 급여 적용을 통해 비소세포폐암 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있게 돼 기쁘다"며 "현재 진행 중인 ‘LASER301(다국가 임상3상 1차 치료제 연구)’과 얀센에서 진행 중인 ‘아미반타맙’의 병용임상 등 글로벌 임상을 통해 전세계 폐암 환자에게 희망이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

