사천시 최초 여성 국장 탄생 … 임호숙 의회사무국장 승진

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시에서 첫 여성 국장이 탄생했다.

시는 2일 자 인사발령에서 임호숙 의회사무국장(직무대리)을 지방서기관(4급)으로 승진 발령했다고 1일 밝혔다.

사천에서 여성이 국장으로 승진한 사례는 1995년 시군통합 이래 26년 만에 처음 있는 일이다.

지난 1984년 별정직 8급 상당으로 공직을 시작한 임 신임 국장은 공직생활을 시작한 지 37년 3개월 만에 국장에 올랐다.

임 국장은 주민생활지원과 희망복지지원 담당, 사회복지과 장애인복지 담당을 거쳐 행정복지국 사회복지과장·노인장애인과장 등 대부분 사회 복지 분야에서 근무하며 지역 최고의 사회복지 전문가로 꼽힌다.

실제로 임 국장은 사회복지 전달체계 혁신기반, 자원봉사 활성화, 희망나눔회발전, 사회복지 증진 및 복지사회 실현, 노인장기요양보험제도 정착발전 등 사회복지 분야에 이바지한 공로를 인정받아 다수의 상을 받았다.

송도근 시장은 "능력과 발전 가능성을 지닌 공무원을 과감히 발탁하고 여성 관리자 육성을 통한 균형 인사 실현을 위해 노력하겠다"라고 전했다.

한편 사천시는 최초 여성 국장을 비롯해 5급 이상 공무원 중 여성이 13명으로 전체(58명)의 22%를 차지하고 있으며, 행정과장, 문화체육과장, 우주항공과장 등 주요 보직에서 두드러진 활약을 펼치고 있다.

