[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시의회는 제8대 의회 제4기 예산결산특별위원회 구성을 완료했다고 1일 밝혔다.

위원장에는 송형일 의원, 부위원장에는 최미정 의원, 김광란·김동찬·반재신·이경호·장재성·정무창·조석호 의원이 위원으로 선임됐다.

송 위원장은 “광주 발전과 시민의 삶의 질 향상을 위해서 앞으로 광주시와 교육청의 예산결산 심의시 면밀한 검토를 통해 예산의 효율성을 높이고, 불요불급한 예산 낭비 요인을 최대한 줄이겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr