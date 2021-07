한국투자증권에서 해외 ETF도 소수점 투자하세요

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주의 자회사 한국투자증권은 모바일 해외주식투자 플랫폼 미니스탁(ministock)을 통해 해외 상장지수펀드(ETF) 소수점 투자 서비스를 1일부터 시작한다.

미니스탁은 해외주식을 소수점으로 나눠 1000원 단위로 거래할 수 있도록 한 서비스다. 한투증권은 시스템과 거래 종목을 개편해 해외 ETF도 소액으로 간편하게 투자할 수 있도록 했다. 현재 인베스코 QQQ ETF를 비롯한 14개 해외 ETF에 투자할 수 있다.

ETF는 주식·채권·원자재 등 다양한 자산과 지수를 종목처럼 쉽게 매매할 수 있는 상품이다.

최서룡 디지털플랫폼본부장은 "미니스탁을 활용하면 소액으로도 주식과 ETF를 조합한 자신만의 글로벌 포트폴리오를 구성할 수 있다"며 "상대적으로 적은 금액으로 투자에 나서는 MZ 투자자에게 추천한다"고 말했다.

서비스 출시를 기념해 다음 달 31일까지 투자지원금 이벤트도 연다. 미니스탁에서 해외 ETF를 1000원 이상 거래한 투자자를 대상으로 추첨을 통해 총 1110명(100만원 10명, 3만원 100명, 1만원 1000명)에게 투자지원금을 제공한다.

