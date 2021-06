CJ제일제당, 쿡킷 플랫폼 론칭 2주년 기념 '푸드 페스타' 진행

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당은 밀키트 브랜드 쿡킷이 모바일 애플리케이션과 홈페이지 론칭 2주년을 기념해 오는 14일까지 ‘쿡킷 푸드 페스타’를 연다고 1일 밝혔다.

CJ제일제당은 소비자들에게 보다 합리적으로 밀키트를 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 이번 행사를 기획했다. 먼저, 밀키트를 최대 30% 할인하는 ‘오늘의 타임딜’을 진행한다. 매일 오전 10시에 30여 종의 메뉴 중 3종을 새롭게 선보인다. 양식·한식, 탕·찜·볶음 등 각각 다른 종류의 메뉴들로 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

선착순 할인 쿠폰도 매일 제공한다. 2만원 이상 구매 시 20% 할인, 10% 중복 할인, 2,000원 중복 할인 등 쿠폰 3종을 지급해 소비자 부담을 덜 수 있도록 했다. 이벤트 기간 내 10만원 이상 ‘쿡킷’을 구매한 고객 전원에게 현금처럼 사용 가능한 1만원권의 기프트 카드도 증정한다.

