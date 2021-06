[아시아경제 이기민 기자] 마세라티가 여름 휴가철을 맞아 1일부터 다음 달 19일까지 서울 송파, 경기 일산·분당, 대구 및 부산 전시장에서 '썸머 고객 시승 캠페인'을 실시한다고 1일 밝혔다.

고객은 캠페인 기간 동안 기블리, 콰트로포르테, 르반떼 등 원하는 마세라티 차종을 시승할 수 있다.

캠페인을 진행하는 마세라티 전시장에서는 시승 고객에게 마세라티 커스터마이징 티셔츠를 제공한다. 티셔츠는 고객의 취향에 따라 마세라티 로고, 및 차량 이미지 등을 선택하여 현장 프린팅이 가능하다.

