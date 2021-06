"밤에는 무인으로" … 이마트24, 하이브리드 매장 확대

가맹점 매출 확대+고객편의 증대

[아시아경제 조인경 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 1,500 등락률 -0.94% 거래량 32,599 전일가 160,000 2021.07.01 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '쿠팡 전략' 벤치마킹…이베이 품은 이마트, 성장株 변신할까? 이베이로 외형 확장한 이마트, 남은 과제는 외형 '성장'SSG닷컴, SSG랜더스 탄생 100일 축하 기획전 close 24가 심야 시간에 문을 닫아도 고객이 셀프계산 시스템을 통해 이용할 수 있는 하이브리드 매장을 확대한다고 1일 밝혔다.

하이브리드 매장은 가맹점주가 전용 모바일 앱에 접속해 버튼 하나만 누르면 유인에서 셀프로, 셀프에서 유인 매장으로 간편하게 전환할 수 있다.

운영 편의성을 높이면서 보안도 강조했다. 점포 출입문, 장비 등에 부착돼 있는 센서가 모바일 앱에서 보낸 신호를 인식해 출입문, 백룸(편의점 내 창고 및 사무 공간), 소주·맥주 등의 주류가 있는 냉장 매대가 자동으로 잠기거나 열리게 된다. 매장 내 화재 감지기는 이상 징후 발생 시 점주에게 모바일 앱 푸시 알림을 발송하며, 냉동장비도 일정 온도 이상이 될 경우 점주에게 즉시 알림 문자가 발송되도록 했다.

매장 내·외부에는 열·모션 감지 카메라와 스피커를 설치, 고객이 심야 시간대 편의점 입구에 다가서면 이를 감지하고 출입 인증기를 통해 무인 편의점에 입장하는 방법을 안내하는 멘트가 나오도록 했다.

무인 매장으로 운영되는 시간에는 주류나 담배 구입이 불가하다. 고객이 담배가 진열돼 있는 매장 카운터 안으로 들어갈 경우 경광등 점등과 접근 불가 안내 멘트가 송출되고 점주에게는 실시간으로 모바일앱 푸시 알림이 발송된다. 이들 하이브리드 매장에는 일반 매장의 2배에 달하는 8개의 폐쇄회로(CC)TV가 설치된다.

이마트24는 또 신용·체크카드, 삼성·LG페이 인증을 통해 출입이 가능한 시스템에서 한 발 더 나아가 네이버 앱을 통해 QR 바코드 형태인 '네이버 출입증'으로 출입이 가능한 시스템을 구축했다. 오는 6일부터는 '카카오톡 지갑' QR을 통해서도 출입이 가능하도록 준비중이다.

이마트24 관계자는 "셀프 계산대에서 신용·체크카드 외에도 SSG페이를 비롯한 각종 모바일 페이로 결제가 가능하다"며 "심야 시간에 지갑을 지참할 필요 없이 스마트폰 하나로 편의점 출입부터 결제까지 모두 가능한 모바일 인증 시스템을 구축했다"고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr