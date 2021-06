[아시아경제 박형수 기자] 대한항공은 자회사인 왕산레저개발 매각 우선협상대상자로 칸서스자산운용 컨소시엄을 선정했다고 30일 공시했다.

대한항공은 칸서스자산운용 컨소시엄과 주요 계약 조건 등을 논의할 예정이라고 설명했다. 처분 금액과 처분 예정 일자 등은 협의 후 확정한다.

대한항공은 지난해 11월 칸서스자산운용·미래에셋대우 컨소시엄을 우선협상자로 선정해 매각을 추진했다. 4월 본계약을 체결하는 데 합의하지 못하고 해당 컨소시엄을 우선협상자 지위에서 해제했다.

매각 협상에서는 미래에셋대우가 빠지고, 칸서스자산운용만 참여했다. 왕산레저개발은 인천 영종도의 레저 시설인 왕산마리나를 운영하고 있다. 대한항공이 지분 100%를 보유한 자회사다. 매각 대금은 1300억원가량일 것으로 추산된다.

