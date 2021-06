[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현)은 모범국가보훈대상자 29명에 대한 포상 전수식을 개최했다고 30일 밝혔다.

이날 전수식에서는 행정안전부장관, 국가보훈처장, 광주광역시장, 31사단장, 광주지방보훈청장 표창 등이 수여됐다.

영예의 수상자들은 국가유공자로서 긍지와 자부심을 가지고 지역사회 발전 및 보훈가족 복지증진에 이바지해 주변의 귀감이 돼 왔다.

광주보훈청 관계자는 “앞으로도 국가와 사회발전에 기여한 국가보훈대상자와 대외 유공인사 포상을 통해 국가유공자 등에 대한 존경과 예우풍토를 조성하는 보훈문화 확산에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

