[아시아경제 온라인이슈팀] 브레이브걸스(브브걸) 유나가 매력을 자랑했다.

최근 유나는 자신의 인스타그램에 "영스트리트 스페셜 DJ단디 곧"이라는 글과 사진을 게재했다. 이를 본 브브걸 멤버들은 "옷.입길" "춥다" "바람났냐" 라는 댓글을 달아 웃음을 자아냈다.

한편 브브걸은 지난 17일 발매한 미니 5집 '서머 퀸(Summer Queen)'으로 컴백해 활발한 활동을 펼치고 있다.

