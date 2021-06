'ESG 모빌리티 컨소시엄' 구성…e-모빌리티 사업 확대

친환경 모빌리티 보급과 e-모빌리티 인재육성 앞장

[아시아경제 김종화 기자] 라스트마일(last mile) 관련 스마트 'e-모빌리티' 전문기업들이 참여한 'ESG 모빌리티 컨소시엄'이 출범했다.

지난 29일 경기도 안양시에 위치한 평촌공고에서 (주)에쉬코리아, (주)바로고 등 국내 이모빌리티 전문기업들이 참석한 가운데 열린 출범식에서는 평촌공고와 이모빌리티 인재육성을 위한 협약식이 함께 진행됐다.

ESG 모빌리티 컨소시엄은 안정적인 청년 일자리정책 추진을 위한 기반을 조성하고, 친환경 중심의 e-모빌리티 보급 실현, e-모빌리티 인재육성을 위해 함께 노력할 예정이다.

‘ESG 모빌리티 컨소시엄 참여 기업들은 청년 중심의 고용 창출과 지역사회 기여, 기후 변화 적극 대응 및 탄소배출 감소를 통한 환경오염 최소화, 투명한 경영과 윤리적인 기업활동 지향 등의 사업 추진 계획을 발표했다.

ESG 모빌리티 컨소시업 관계자는 "청년 일자리 창출과 안정적인 지속 가능한 라스트마일 서비스 활성화를 목표로 초소형전기차와 전기바이크 등 친환경 모빌리티의 배송 수행 능력을 면밀히 검증·도입해 지자체들의 e-모빌리티 활성화에 기여할 계획"이라고 말했다.

한편, 라스트마일은 '사형수가 자신의 방에서 사형장까지 걸어가는 거리'를 의미하지만, 교통 분야에서는 '목적지까지 남은 1마일(약 1.6km)'을 의미한다. 걷기에는 멀고 버스나 전철로는 연결이 안 되고, 택시나 승용차를 이용하기엔 애매한 거리다. 이 거리를 이동할 수 있도록 도와주는 교통수단이 '라스트 마일 모빌리티(mobility)'다. 공공자전거, 전동킥보드 등이 해당된다.

