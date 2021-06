조국, '죽창가' 거론한 윤석열에 "日 정부와 유사한 역사의식…경악"

윤석열 "한일관계, 이념 편향 '죽창가' 부르다 여기까지 왔다"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 전 검찰총장이 한일 관계에 대해 "이념 편향적인 죽창가를 부르다가 여기까지 왔다"고 말한 가운데 조국 전 법무부 장관은 29일 "일본 정부와 유사한 역사의식에 경악한다"고 혹평했다.

조 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "2019년 7월13일 죽창가를 올린 사람으로 윤석열씨에게 묻지 않을 수 없다"며 이같이 말했다.

그는 윤 전 총장을 향해 "2012년 및 2018년 대법원의 강제징용 노동자 판결에 동의하는가"라며 "일본 정부가 일으킨 경제전쟁을 문재인 정부 또는 한국 대법원 탓이라고 생각하고 있는가"라고 물었다.

또 조 전 장관은 "2년간의 한일 무역전쟁 이후 한국 기업의 기술자립화 수준이 높아졌고, 전체적으로 볼 때 한국이 이겼다는 평가가 나오고 있는데 대하여 어떻게 생각하는가"라고 질문했다.

앞서 윤 전 총장은 전날 윤봉길 의사 기념관에서 열린 대권 도전 선언 기자회견에서 한일관계 개선 방안을 묻는 일본 NHK 기자의 질문에 "지금 한일관계는 수교 이후로 관계가 가장 열악해지고 회복이 불가능할 정도로 망가졌다"며 "외교는 실용주의, 실사구시, 현실주의에 입각해야 하는데 이념 편향적인 '죽창가'를 부르다가 여기까지 왔다"고 말했다.

윤 전 총장이 언급한 죽창가는 조 전 장관이 청와대 민정수석으로 재직했던 지난 2019년 사용한 표현이다. 조 전 장관은 일본의 수출규제 조치로 양국 갈등이 고조됐을 당시 동학농민혁명 및 항일 의병을 소재로 한 '죽창가'를 페이스북에 소개한 바 있다.

한편 이낙연 전 더불어민주당 대표 또한 페이스북을 통해 "그 대목(죽창가)에서 제 눈을 의심했다"라며 "그 역사 인식의 천박함이, 그런 망발을 윤봉길 기념관에서 할 수 있는 무감각이 충격적이었다"고 꼬집었다.

이어 "그의 선언문은 국민의 증오를 자극해 뭔가를 얻으려 하는 자세로 일관했다"라며 "그런 정치는 지도자의 정치가 아니다"고 직격했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr