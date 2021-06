[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 관악구 ▲안전건설교통국장 김재식 ▲복지가족국장 박환 ▲재무과장 유미경 ▲재산·취득세과장 최명희 ▲지방소득세과장 최남준 ▲38세금징수과장 이부열 ▲자치행정과장 김경은 ▲스마트정보과장 이공주 ▲녹색환경과장 이지영 ▲주택과장 박영길 ▲도시재생과장 송승무 ▲안전관리과장 최흥락 ▲교통지도과장 강창석 ▲성현동장 김영성 ▲청림동장 양동주 ▲낙성대동장 주영경 ▲지역상권활성화과장 김영미 ▲생활복지과장 직무대리 김현아 ▲여성가족과장 직무대리 정경주 ▲노인청소년과장 직무대리 강백준 ▲건설관리과장 직무대리 임병재 ▲교통행정과장 직무대리 김영무 ▲구의회사무국 전문위원 이진우 ▲보라매동장 직무대리 박순희 ▲중앙동장 직무대리 이유영 ▲난곡동장 직무대리 윤승현

