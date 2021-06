합천군-경상 국립대학교박물관 업무협약(MOU) 체결

공동연구 및 인적교류, 학술 세미나, 문화교육 등 원활한 학예업무 추진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군과 경상국립대학교(GNU) 박물관은 29일 사업 활성화를 위해 업무협약을 맺었다.

이번 협약에는 공동연구 및 인적교류, 학술 세미나, 문화교육 등의 원활한 학예업무 추진과 양 기관의 발전을 위해 협력한다는 내용이 포함됐다.

협약식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 차영길 경상국립대학교박물관장과 조원영 합천박물관장이 합천박물관에서 만나 간소하게 진행됐다.

업무협력의 첫 사업으로, 가야 고분군 세계유산 등재를 기원하며 경상국립대학교박물관에서 소장·관리 중인 옥전 M3 호분 출토 봉황문양 고리자루큰칼(보물 제2042호)과 옥전 28호분 출토 금귀걸이(보물 제2043호), 옥전 M6 호분 출토 금귀걸이(보물 제2045호) 등의 유물을 합천박물관에서 전시할 예정이다.

군 관계자는 “경상국립대학교박물관은 1985년부터 5차례에 걸쳐 옥천고분군의 발굴을 담당한 기관으로, 이번 업무협약은 본 고분군의 보존과 발전에 크게 이바지할 것으로 생각한다”고 밝혔다.

