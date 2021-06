함평군 ‘손 매무새 뽐내보소’ 평생교육 성과 공유회 개최

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 29일 군 평생학습관에서 상반기 평생교육 성과 공유회 ‘손 매무새 뽐내보소’를 개최했다고 밝혔다.

이번 성과 공유회는 상반기 동안 추진한 평생교육 프로그램을 점검하고 우수 사례 공유 및 성과 확산을 위한 소통의 장으로 마련됐다.

이상익 함평군수, 김형모 함평군의회 의장, 이선재 광주여대 총장, 프로그램 강사와 수강생 등 20여 명이 참석한 이 날 성과 공유회는 경과 및 운영성과 보고, 소감 발표 등으로 진행됐다.

특히, 체험·상담 부스와 작품 전시회를 열고 그간 함평군 평생학습관과 4개 권역 마을평생학습센터에서 수강생들이 습득한 여러 분야의 전문 지식과 성과를 공유하는 시간을 함께 가졌다.

평생학습관에서 진행한 플로리스트, 네일케어, 부동산 경매실무, 생활 속 음양오행, 아로마테라피와 천연화장품 등 5개 과정과 마을평생학습센터에서 진행 중인 재봉틀놀이, 차(茶) 문화 바로알기, 생활자기 만들기, 처음 글쓰기 ‘써봄’ 등 4개 과정을 한자리에서 선보였다.

이상익 군수는 “배움에 대한 열정으로 평생교육에 참여하고 오늘 그 결실을 공유하는 자리를 갖게 된 수강생들께 축하의 말씀을 드린다”며 “특히 코로나19로 모두가 힘든 시기에 재능 기부로 함께 하신 강사님들의 나눔 실천에 감사드리며 수강생들을 통해 재차 나눔으로 이어지는 선순환이 이뤄지길 기대한다”고 말했다.

