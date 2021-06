부경대 해양수산경영학과 동문, 모교에 1억원 쾌척

배기일 세화씨푸드 회장 등 28일 발전기금 전달식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국립 부경대학교(총장 장영수) 해양수산경영학과 동문이 모교에 발전기금 1억원을 기부했다.

배기일 세화씨푸드㈜ 회장(한국수산무역협회장) 등 부경대 해양수산경영학과 동문 일행은 지난 28일 오후 대학본부 3층 총장실을 찾아 장영수 총장에게 1억원을 전달했다.

배기일 회장은 “학교 덕분에 성장하고 지금 이렇게 사회에서 활약할 수 있다는 마음으로 동문이 뜻을 모았다. 학교의 발전과 혁신에 작은 보탬이 되길 바라고 앞으로도 학교에 도움이 될 수 있도록 힘쓰겠다”라고 말했다.

이날 기부에 참여한 동문들은 배 회장을 비롯해 김임권 혜승수산㈜ 대표이사, 박기섭 KS수산식품㈜ 대표이사, 박삼암 아시아그룹 회장, 김수환 현이통상㈜ 대표이사, 김영길 오션트레이딩㈜ 대표이사, 이정동 ㈜로하스씨푸드 대표이사 등 국내 수산 분야에서 활발히 활약하고 있는 기업인들이다.

장영수 총장은 “최근 학교가 규모, 성과 등 모든 부문에서 하루가 다르게 성장하고 있다. 후배들을 위해 아낌없이 지원해주시는 동문 여러분의 뜻에 부응해 우수 인재 양성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr