파리바게뜨, 노르디스크 캠핑용 ‘클래식 우드 장우산’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨는 여름 캠핑족들을 겨냥해 북유럽 아웃도어 브랜드 노르디스크(Nordisk) 캠핑 굿즈 제 2탄 ‘클래식 우드장우산’을 한정 출시한다고 29일 밝혔다.

클래식 우드 장우산은 차분한 아이보리 컬러와 자연친화적인 우드 소재의 손잡이와 우산봉이 일체형으로 조화롭게 어우러진 디자인으로, 여유롭고 아늑한 휘게(편안함, 따뜻함, 아늑함, 안락함을 뜻하는 덴마크?노르웨이어) 라이프 감성을 고스란히 담은 것이 특징이다. 방수가 뛰어난 천과 경량 살대를 사용해 기능성과 휴대성을 높였으며, 수납이 용이한 지퍼 형식의 우산 커버에 끈을 부착해 캠핑 시 보관과 이동이 편리하도록 했다.

파리바게뜨는 다음 달 1일부터 4일까지 2만원 제품교환권이 포함된 ‘클래식 우드장우산’을 2만7900원에 사전예약 판매한다. 제품 수령은 같은 달 6일 이후 고객이 선택한 매장에서 가능하다. 사전 예약은 선착순 구매로 준비 물량 소진 시 조기 종료 된다.

