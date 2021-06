신안군, 최초 PC암거 공법으로 호안 도로 공사 준공

무지개마을 호안 도로 공사 준공식 개최…호안 도로 가능한 한 모두 적용

[신안=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 지난 25일 압해읍민과 군청 7급 이상 시설직 공무원(건축·토목) 60여 명이 참석해 무지개마을 PC암거 호안 도로공사 준공식을 개최했다고 29일 밝혔다.

본 공사는 지난 2019년 제13호 태풍 ‘링링’으로 인해 파손된 목재데크를 보수하는 공사로 애초 사업비는 1억3100만 원이었으나 목재 데크의 잦은 개·보수 및 짧은 건축 수명을 고려해 군비 2억3800만원 추가, PC암거를 사용하는 호안 도로로 변경해 추진했다.

이 사업은 총 길이 148m, 너비는 2m로, PC암거(2000mm×2000mm) 2련짜리 29개, 1련짜리 6개와 화강석 사각 난간 165개에 형광로프를 엮은 토목공사로 PC암거 위로 20㎝ 두께의 콘크리트를 포장하고 고장력 볼트로 연결해 태풍에도 견딜 수 있게 했다.

박우량 군수는 “태풍으로 자주 파손되는 목재데크 대신 더욱 튼튼한 PC암거를 사용해 호안 도로를 준공한 것은 신안이 처음이며, 섬에 알맞은 공법이라고 생각해 앞으로도 적용할 수 있는 모든 데크공사에 접목할 수 있도록 추진했으면 한다”면서 “남들이 안 하는 것을 시도하는 끊임없는 작은 도전들이 가장 신안다운 것으로 생각한다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr