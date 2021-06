넷마블 '마블 퓨처 레볼루션' 하반기 출격 "아이언맨·스파이더맨 총출동"

[아시아경제 부애리 기자] 넷마블이 모바일 신작 역할수행게임(RPG) ‘마블 퓨처 레볼루션’을 29일 공개했다. 넷마블은 이날부터 사전등록을 시작하고 하반기 중 글로벌 시장에 게임을 선보일 계획이다.

스파이더맨·아이언맨 마블 히어로 총출동

권영식 넷마블 대표는 이날 오전 서울 구로구 넷마블 본사에서 열린 미디어 간담회에서 "마블 퓨처 레볼루션은 마블과 긴밀한 협업을 통해 제작한 마블 지식재산권(IP) 최초의 모바일 오픈월드 액션 RPG"라며 "모바일 최고 수준의 그래픽과 한판 한판의 재미에 집중된 실시간 멀티플레이 콘텐츠 등을 통해 글로벌 이용자에게 다양한 즐거움을 제공할 것"이라고 말했다.

마블 퓨처 레볼루션은 넷마블과 마블의 두번째 협업이다. 전 세계 1억2000만명 이상이 즐긴 ‘마블 퓨처파이트’를 통해 글로벌 경험을 쌓은 넷마블몬스터가 개발했다. 3년 동안 200여명의 인력이 투입될 정도로 넷마블이 공들인 게임이다.

이 게임은 슈퍼 히어로 집단인 ‘오메가 플라이트’가 우주현상 ‘컨버전스’로 인해 위기에 빠진 세계를 지켜 나가는 이야기다. 해당 이야기는 ‘스파이더맨’, ‘어벤져스’ 등을 집필한 마블의 유명 작가 마크 슈머라크와 함께 제작됐다.

마블 퓨처 레볼루션은 ‘캡틴 아메리카’, ‘캡틴 마블’, ‘스파이더맨’, ‘블랙 위도우’, ‘아이언맨’, ‘닥터 스트레인지’, ‘스타 로드’, ‘스톰’ 등 슈퍼 히어로 8종의 캐릭터가 등장한다. 각 히어로들은 기술, 전투 콘셉트 면에서 다양한 특성을 보유해 흥미진진한 전투를 펼칠 수 있다고 회사 측은 설명했다.

조두현 넷마블몬스터 개발총괄은 "슈퍼 히어로들의 고유 움직임과 작전 수행 방식 등을 게임에 적용해 몰입감을 한층 높였으며, 지상 전투는 물론 자유로운 비행과 공중 전투를 구현해 한 차원 높은 액션을 완성했다"고 전했다.

이날 행사에서는 슈퍼 히어로 외에도 마블 세계관 속 악당들이 등장하는 콘텐츠와 대규모 다중 접속 전투가 펼쳐지는 콘텐츠 등이 최초 공개돼 게임에 대한 기대감을 높였다. 넷마블은 올 하반기 중 마블 퓨처 레볼루션을 중국·베트남 시장을 제외한 글로벌 시장에 정식 출시한다.

넷마블 "새로운 신작 준비중"

넷마블은 이날 출시를 준비 중인 일부 신작들에 대해서도 공개했다. 권 대표는 "넷마블몬스터에서 2종의 신작을 준비하고 있고 다중접속역할수행게임(MMORPG) 장르 1종을 개발하고 있다"고 밝혔다.

넷마블은 이날 개발사 넷마블몬스터의 상장에 대한 입장도 밝혔다. 권 대표는 "방향성은 늘 같다"며 "단일 게임에 대한 리스크가 없어야 하고 회사가 지속성장가능한 구조가 되면 어떤 개발사든지 기업공개(IPO)를 할 수 있는 준비가 됐다고 생각하기 때문에 그 시점에 판단하겠다"고 덧붙였다.

