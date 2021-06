김원이 의원, 절박한 마음으로 대선 승리 위해 ‘기여’

더민주 대선 경선 기획단 홍보소통분과장 임명



첫 회의 참석…“혁신적인 국민의 요구 수용”포부 밝혀

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 지난주, 더불어민주당 대선 경선 기획단 홍보소통분과장으로 임명된 김원이 의원(목포시, 더불어민주당)이 기획단 첫 회의에서 “국민이 바라는 바가 대선 기획단에 반영되도록 하겠다”는 포부를 밝혔다.

28일 오전 국회 당대표회의실에서 개최된 첫 기획단 회의에서 김 의원은 인사말을 통해 “국민께서 주시는 채찍질, 민심을 정확하게 당에 전달”하는 것과 “국민께서 바라는 바가 대선 기획단에 반영되도록 하는 것”을 역할로 삼겠다고 말했다.

이어 김 의원은 “절박한 마음으로 대선 승리를 위해 노력하고 있다”며 “새롭고 혁신적이면서도 국민이 요구하는 것이라면 무조건 수용하겠다는 각오로 임하겠다”고 홍보소통분과장으로서의 활동 방향을 제시했다.

한편 더불어민주당 대선 경선기획단은 강훈식 대선 경선기획단장, 총괄 간사인 송갑석 전략기획위원장, 운영분과장인 서삼석 의원, 홍보소통분과장 김원이 의원을 비롯해 신영대·위성곤·김민기·이소영 의원과 원외위원장 대표, 당직자 대표, 보좌진 대표 등으로 구성돼 있다.

