[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 기업공개(IPO) 예상 시가총액이 총 18조5000억원에 달할 것으로 알려졌다.

카카오뱅크는 28일 공시를 통해 공모가 상단 기준 2조 5000억 원의 신규 자금을 조달한다고 밝혔다. 공모가는 3만3000원~3만9000원으로 상장 예정 주식수 4억 7510만 237을 계산하면, 공모가 기준 기업가치가 최대 18조5000억원에 이를 것으로 분석된다.

카카오뱅크는 이와 함께 다음 달 26∼27일에 일반 청약을 받고서 오는 8월 5일 신주를 상장할 예정이라고 공시했다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다.

카카오뱅크는 2016년 1월 설립된 인터넷전문은행으로, 현재 카카오가 지분 31.62%를 보유한 최대주주다. 지난해 별도 기준 영업수익 8042억원, 당기순이익 1136억원을 달성했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr