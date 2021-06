고양시청 태권도·역도 선수, 도쿄올림픽 출전

이아름(태권도)·진윤성(역도)

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시(시장 이재준) 소속 태권도 이아름(29) 및 역도 진윤성(26) 선수가 오는 7월 23일부터 개최하는 일본 도쿄올림픽에 출전한다.

여자 태권도 ?57kg급에 출전하는 이아름 선수는 7월 25일 마쿠하리 매세 홀에서, 남자 역도 109kg급 A조에 속한 진윤성 선수는 8월 3일 도쿄 국제포럼에서 각각 메달 획득에 도전한다.

이아름 선수는 한국체육대학교를 졸업하고 2015년에 고양시에 입단했다. 2019년 전국체전 1위, 2020년 무선발로 올림픽 출전권을 획득하고 올림픽 랭킹 2위를 달성했다.

진윤성 선수는 2014년 고등학교 졸업 후 고양시에 입단해 2019년 세계역도선수권대회 인상 1위, 합계 2위를 차지했다. 제66회 대한체육회 체육상 우수상 수상자로 선정됐고 102kg 및 109kg 두 체급 모두 국내 랭킹 1위에 달했다.

이재준 고양시장은 두 선수와 감독을 직접 만나 "선수들이 그간의 부담과 불안감을 떨치고 고된 훈련의 결실을 맺기를 기대한다"며 응원과 격려 메시지를 전달했다.

이에 이아름, 진윤성 선수는 "연기된 기간만큼 계획성 있는 준비를 할 수 있었다. 더 나은 경기력을 보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

한편, 고양시 올림픽 금메달리스트로는 그랜드 슬램을 달성했던 역도 장미란 선수(2008년 베이징)를 비롯, 태권도 황경선(2012년 런던), 빙상 조해리(2014년 소치), 김아랑(2018 평창) 선수가 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr