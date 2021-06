與 대선 예비경선 네 차례 TV 토론 “역동적 판 만들 것”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 대통령선거 경선 기획단은 경선 후보를 6명으로 압축하는 예비경선 과정에서 TV 토론을 최소 4차례 실시하기로 28일 결정했다.

이소영 기획단 대변인은 이날 회의가 끝나고 “TV 토론을 2회 가량 계획한 것을 4회 이상으로, 최대한 많은 횟수로 진행하기로 했다”며 이같이 말했다. 민주당은 코로나19 상황을 고려해 권역별 합동연설회는 생략한다.

강훈식 기획단장은 이날 회의에서 “74일 뒤 지금의 지지율이 낯설 정도로 역동적인 판을 만들겠다”고 강조했다. 강 단장은 “혁신과 흥행, 2가지가 당면 과제”라며 “변화의 측면에서 국민의 눈높이에 맞지 않다고 생각될 때는 국민 눈높이에 맞추자고 요구하겠다”고 밝혔다.

민주당은 30일까지 후보 등록을 거쳐 다음 달 11일 예비경선을 마무리하겠다는 계획이다. 현재까지 출마자는 9명으로 예상되며, 국민여론조사 50%와 당원여론조사 50%를 통해 본선에 오를 후보 6명이 결정된다.

