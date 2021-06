[아시아경제 전진영 기자] 대선 출마를 선언한 정세균 전 국무총리와 이광재 의원이 다음달 5일까지 후보 단일화에 나서기로 했다.

정 전 총리와 이 의원은 28일 오전 서울 여의도 한국거래소를 방문한 뒤 이어진 기자회견에서 “대선에서 승리하기 위해 다음달 5일까지 단일화를 이뤄내겠다”며 이같이 밝혔다.

이들은 “더불어민주당 대선후보 경선에 나선 저희 두 사람은 민주당의 정통성을 계승하여 민주정부 4기를 열어가야 한다는 절박한 사명감으로 도덕적 품격, 경제적 식견, 국정능력을 갖춘 좋은 후보를 만드는 일에 뜻을 모았다”며 “대한민국이 승리하는 나라를 위해서 헌신하겠다”고 강조했다.

