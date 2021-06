앱코 "펄어비스 검은사막 키보드, 마우스 공식 라이선스 상품 출시 예정

[아시아경제 유현석 기자] 국내 1위 게이밍 기어(Gaming Gear)기업 앱코 앱코 129890 | 코스닥 증권정보 현재가 24,200 전일대비 200 등락률 -0.82% 거래량 20,677 전일가 24,400 2021.06.28 10:48 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“앱코, PC방 수요 증가 기대감”앱코, 1분기 매출액 426억원… 전년 比 37.9%↑앱코, 독일 'iF 디자인 어워드 2021' 본상 수상 close 가 펄어비스의 대표 게임 '검은사막'의 공식 라이선스 게이밍 기어(Gaming Gear)를 출시한다.

앱코는 오는 7월말 펄어비스 ‘검은사막’의 IP(Intellectual Property)을 활용한 정식 라이선스게이밍 기어 제품을 출시하고 마케팅 협업을 진행한다고 밝혔다.

검은사막은 전 세계 150여개국, 4000만명 이상이 플레이하는 펄어비스의 대표 게임이다. 온라인 PC 게임으로 선보인 이후 모바일, 콘솔 등 다양한 플랫폼에서 확대하며 큰 인기를 얻고 있다.

앱코와 펄어비스가 공동으로 제작한 게이밍 기어 에디션은 △검은사막 BI 및 아트웍을 활용한 게이밍 키보드 △검은사막 BI를 활용한 게이밍 마우스다. 에디션은 7월말 펄어비스 스토어를 통해 국내와 해외 동시에 출시할 예정이며, 네이버쇼핑, 네이버스토어, 옥션, 지마켓, 11번가 등 국내 오픈마켓 전체 입점을 계획하고 있다.

앱코 관계자는 “펄어비스와 앱코의 검은사막 게이밍 기어 에디션은 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 많은 관심을 받고 있다"며 "이번 협업은 단순 게이밍 기어 제작을 넘어 홍보와 다양한 판매에서까지 함께 추진한다는 것에 더욱 의미가 있다. 향후에도 좋은 관계를 맺으며 시너지를 발휘하길 기대한다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr