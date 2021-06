◇5급(사무관) 전보

▲광주광역시선거관리위원회 지도담당관 정수현 ▲북구선거관리위원회 선거담당관 민경준 ▲광산구선거관리위원회 선거담당관 김소정

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr