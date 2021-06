[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 선거관리위원회는 신길수 신임 사무처장이 내달 1일 취임한다고 28일 밝혔다.

신 사무처장은 전남 순천출신으로 전남대학교를 졸업하고 전남도선관위 총무과장, 관리과장, 지도과장 및 충남도선관위 사무처장 등 주요 요직을 거쳤다.

선거행정의 풍부한 경험과 식견을 겸비해 ‘선거 전문가’라는 평을 받고 있으며 온화한 성품과 합리적인 리더십으로 직원들의 신망이 두터운 것으로 알려졌다.

