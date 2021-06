하나금융, 여름 맞아 헌 옷 기부 캠페인

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하기 위해 여름맞이 헌 옷 기부 캠페인 '쿨쿨옷장'을 다음달 9일까지 실시한다고 28일 밝혔다.

쿨쿨옷장은 '옷장 속 쿨쿨 자고 있는 옷 나눔'이라는 의류 기부 캠페인으로 사계절, 남녀노소 관계없이 모든 의류를 기부 받아 선별 과정을 거쳐 국내외 취약계층에 지원한다. 지난 3월에 실시한 '해봄옷장' 캠페인을 통해 2000여점의 의류를 기부 받아 국내 미혼모 센터, 장애인 거주 시설과 인도네시아의 취약계층에 지원한 바 있다.

이번 캠페인을 통해 모인 여름 의류들은 국내 노숙인들과 동남아 취약계층에게 제공될 예정이며 국내 노숙인들에게는 KF94 마스크를 추가로 지원한다.

올해 두번째로 실시되는 '쿨쿨옷장' 캠페인은 하나금융그룹 임직원뿐만 아니라 고객들도 참여할 수 있다. 가까운 하나은행 영업점을 방문해 헌 옷을 접수할 수 있으며 하나금융그룹 SNS(인스타그램·페이스북)에 의류기부 캠페인 참가 인증샷을 게시한 고객을 대상으로 음식료 쿠폰을 제공하는 이벤트도 진행된다.

하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 "생활 속 작은 행동을 통해 취약계층을 돕고 탄소배출을 줄이며 환경을 지킬 수 있다는 점에서 헌 옷 기부 캠페인의 호응도가 올라가고 있다"며 "매 분기별로 헌 옷 수거 캠페인을 실시해 적극적인 ESG 경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr