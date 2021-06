IPTV 업계 최초 'SK브로드밴드 현대카드' 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK브로드밴드가 IPTV 업계 최초로 미디어 전용 신용카드를 선보인다.

SK브로드밴드는 현대카드와 손잡고 ‘오션 에디션’, ‘인터넷 에디션’ 카드 2종을 출시한다고 28일 밝혔다. 두 회사는 최근 미디어 시장이 커짐에 따라 고객들에게 최고의 맞춤형 콘텐츠와 새로운 미디어 라이프 경험을 제공하기 위해 의기 투합했다.

먼저 오션 에디션 카드는 국내 최대 영화 편수, 개봉 1년 이내 최다 신작 등을 자랑하는 B tv 대표 월정액 서비스 ‘오션’을 전면에 내세웠다. 전월 이용실적 50만원 이상시, 오션(영화), 지상파 TV·CJ E&M(방송), 슈퍼키즈클럽(교육) 등 프리미엄 월정액 서비스 1종을 매월 무료로 제공한다. 전월 이용실적 100만원 이상시에는 추가로 1만원 통신비 청구할인 혜택도 받을 수 있다. 50만원 초과 이용실적에 대해서는 B tv에서 VOD를 구매할 수 있는 B포인트를 3%(월 최대 3만포인트) 적립해 준다.

인터넷 에디션 카드는 통신비 할인에 집중했다. 전월 이용실적 50만원 이상시 1만3000원, 100만원 이상시 최대 2만원의 청구할인 혜택이 제공된다. SK브로드밴드 온라인 전용 ‘더슬림 요금제’ 고객의 경우 인터넷 에디션 카드 결제시, 정상가 대비 약 70% 할인된 월 1만5200원(최대 할인시)으로 초고속인터넷과 IPTV를 이용할 수 있다.

SK브로드밴드는 올해 10월 18일까지 발급 프로모션도 진행한다. 오션 에디션 발급 고객에게는 최신영화 9편 이용쿠폰(월 3편)을, 인터넷 에디션 발급 고객에게는 인기영화와 해외드라마를 알차게 구성한 ‘월정액 오션 셀렉트’(정상가 월 5500원) 9개월 이용권을 무료로 제공한다. 연회비는 국내 전용과 국내외 겸용 모두 2만원이다.

SK브로드밴드는 이번 카드 출시를 기점으로 현대카드와 포괄적 사업 제휴를 추진한다. 양사는 데이터 사이언스를 기반으로 한 공동 마케팅 등 협력을 강화하는 한편, 현대카드 고객 서비스에 SK브로드밴드의 보안·인터넷 혜택을 탑재할 예정이다.

최진환 SK브로드밴드 대표는 “현대카드와의 협력을 통해 고객에게 새로운 미디어 라이프를 선사할 수 있길 기대한다”며 “향후 양사의 ICT 기술과 콘텐츠, 데이터를 활용해 고객을 위한 새로운 가치를 만들어 나갈 예정”이라고 밝혔다.

