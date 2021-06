가수 이승환 '조국의 저서' 인증, 조국 "동갑내기 명가수"...개그맨 김영민 "참 슬프다"

[아시아경제 김소영 기자] 가수 이승환이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 조국 전 법무부 장관 저서 '조국의 시간' 인증사진을 공개했다.

이승환은 26일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "밤새 비가 내렸다"면서 "날이 개이면 뜻 모인 전진이 계속되길. 누군가 꾹꾹 밟아 다져놓은 그 길로"라며 조국 전 장관의 회고록 '조국의 시간' 책 사진을 함께 올렸다.

이에 조 전 장관은 직접 댓글을 달아 "동갑내기 명가수께서 읽어주셔서 감사하다"고 화답했다. 이승환과 조 전 장관은 1965년생으로 올해 57세다.

조 전 장관의 댓글에 이승환은 "더 많은 분들께서 (책을) 읽었으면 좋겠다"며 "그런데 연예인 나이를"이라고 농담을 주고 받았다.

또 조 전 장관은 댓글로 "책에서 발견했겠지만, '세상은 모두 너희 발밑이지?' 일갈, 너무도 정확했다"고 남겼다. 앞서 이승환은 지난해 12월 윤석열 당시 검찰총장의 직무 복귀 소식을 알리며 SNS를 통해 "세상이 모두 너희 발밑이지?"라는 글을 올렸다.

그러자 이승환은 "그래서 조중동이 일제히 같은 시각에 저에 대한 기사를 올렸나보다, 맞는 말을 했으니"라고 답했다.

이후 이승환은 또 다른 게시물을 통해 앞서 올린 '조국의 시간' 인증 게시물에 달린 '근데 고등학생이 1저자로 들어간 거는 너무한 거 아님? 잘못한 거는 잘못한 거지'라는 한 누리꾼의 댓글을 공유하며 "차단각인가요?"라고 적었다.

한편 이승환의 이 같은 글을 두고 현재 보수 성향의 '내시십분'이라는 채널을 운영 중인 개그맨 김영민은 SNS를 통해 "어린시절 나의 스타"라며 "어떤 생각에 심취해서 누구를 우상화하든 자유지만 생각이 다른 사람들에 대한 멸시와 혐오표현만 좀 줄여주시길"이라고 당부했다.

이어 "그가 남긴 음악적 성과를 진심으로 존경하는 사람으로서 참 슬프다"며 "저 또한 저를 아껴주시던 분들 생각하며 발전적 비판 중심으로 표현하며 혐오표현 더 주의하겠다. 그리고 우파진영에 조국 같은 인물이 나타난다면 강하게 비판하겠다"고 했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr