신동주, 롯데 경영 복귀 시도 또 실패

롯데그룹 "준법의식이 현저히 결여…日 롯데 경영을 맡길 수 없어"

[아시아경제 장세희 기자]신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장이 롯데홀딩스 정기주주총회에서 경영 복귀를 시도했지만 실패로 돌아갔다.

26일 신 전 부회장은 일본 도쿄에서 열린 롯데홀딩스 주총에서 자신의 이사 선임안을 제안했지만 부결됐다. 신 전 부회장이 제안한 범죄 사실이 입증된 자의 이사직을 금지하는 정관 변경 안건 역시 승인되지 않았다.

신 전 부회장은 "이번 주주제안은 롯데홀딩스 최대주주인 광윤사 대표이자 주주로서 롯데그룹의 정상적 운영을 위한 것이자 고(故) 신격호 명예회장의 유지를 이어받아 그룹의 준법경영을 이끌기 위한 기본적인 요청 사항이었다"고 말했다.

이어 "롯데홀딩스 연결 재무제표상 손실액은 1.1조 수준으로 경영상 혼돈이 심각한 상황"이라며 "근본적인 경영 쇄신과 재건이 필요하다"고 주장했다.

롯데그룹 측은 "주주와 임직원들이 신 전 부회장의 손을 들어주지 않은 것은 경영자로서 적격성에 의문이 있고, 준법의식이 현저히 결여돼 일본 롯데 경영을 맡길 수 없기 때문"이라고 밝혔다.

한편 신 전 부회장은 이사 선임안 등을 두고 지금까지 총 7번의 주총에서 신동빈 회장과의 표대결을 벌였지만 모두 실패했다.

