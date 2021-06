靑 반부패비서관 "광주 토지, 개발사업과 무관…신속히 처분 협의"

김기표 비서관 광주 송정동 임야 매입 논란…"어떤 개발 행위도 불가능한 지역" 해명

[아시아경제 류정민 기자] 김기표 청와대 반부패비서관은 경기도 광주시 송정동 임야 매입을 둘러싼 부동산 투기 의혹과 관련해 개발사업과 무관하다고 해명했다. 다만 김 비서관은 논란이 제기된 것에 대해 송구하다는 뜻을 전하며 신속히 처분하겠다는 계획을 밝혔다.

김 비서관은 "일부 언론에서 해당 토지가 광주 송정지구와 인접하여 부동산 개발로 인한 시세차익 등 투기 목적의 취득인것 처럼 의혹을 제기하고 있다"면서 박경미 청와대 대변인을 통해 해명 입장을 전했다.

김 비서관은 "그러나 해당 토지는 광주시 도시계획조례(50미터 표고 이상 개발 불가)로 인해 도로가 개설되더라도 그 어떤 개발 행위도 불가능한 지역으로, 송정지구 개발사업과는 전혀 무관하다"고 해명했다.

김 비서관은 "토지를 취득할 당시에 이미 이러한 사실을 인지하였기에 개발을 통한 지가상승 목적으로 매수한것도 아니다"라면서 "해당 토지는 자금사정이 좋지 않던 지인이 매수를 요청하여 부득이하게 취득하게 된 것"이라고 주장했다.

김 비서관은 "다만, 이유 여하를 막론하고 오해를 드린점에 대단히 송구하다. 광주의 해당 토지 등은 모두 신속히 처분하고자 협의 중에 있다. 공직자의 도리에 맞게 조치하고 성찰의 계기로 삼겠다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr