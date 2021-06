김 총리, 제주 2공항 관련 "갈등 줄여나가야…조금 더 지켜보자"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 총리는 26일 제주를 찾아 제2공항 추진 여부에 대해 "조금 더 지켜보자"며 유보적 입장을 밝혔다.

김 총리는 이날 제주 전기차 배터리산업화센터를 둘러본 뒤 가진 인터뷰에서 "제2공항을 추진하자는 분 입장과 하지 말자는 입장이 나뉘는 것을 알고 있다"며 "가능한 제주공동체 내에서 갈등을 줄여가는 방법을 찾아보겠다고 하니 조금 더 지켜보는 게 좋겠다"며 이같이 말했다.

제주 제2공항 전략환경영향평가가 진행 중인 것과 관련해 "국토교통부가 전략환경영향평가 재보완서를 (환경부에) 보냈다는 것까지는 알고 있지만, 환경부의 판단 내용은 알고 있지 않다"고 말했다.

아울러 "제주지역 3명의 국회의원과 만나 이야기를 나눴다"며 제주 사회의 갈등을 줄이기 위한 지역 국회의원들의 제안을 기다리겠다고 밝혔다.

한편 김 총리는 '제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법'(제주4·3특별법) 개정에 따른 배·보상과 관련해서는 "행정안전부 보고를 받아봐야겠지만, 어느 정도 되면 내년부터 실질적인 집행이 가능하도록 예산 당국과 스케줄을 조정해 나가겠다"고 말했다.

