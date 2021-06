진주시, 6?25전쟁 71주년 기념 유공자 표창 수여

보훈 유공자 영예와 자긍심 더 높여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 25일 진주시청 시민 홀에서 '6·25전쟁 71주년 기념 유공자 표창식'을 갖고 9명의 국가유공자에게 표창을 수여했다.

이날 표창식에는 9명의 보훈 유공자 외에도 6·25전쟁에서 공적을 세우고도 서훈이 빠진 이들의 명예를 높이고자 국방부와 육군에서 추진 중인 '6·25전쟁 무공훈장 찾아주기' 사업 대상자인 고(故) 제재호 하사(7경비대대)와 고(故) 박명종 상병(5사단)의 화랑무공훈장 전수식도 함께 가졌다.

코로나19로 인해 축소 진행된 이번 6?25전쟁 기념행사는 조국과 민족을 위해 희생하고 헌신한 6?25전쟁 용사와 보훈단체 유공자에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

조규일 진주시장은 "하루빨리 코로나19 상황이 종식되어 보훈 유공자분들을 많이 모시고 나라를 위해 헌신하신 분들에게 감사를 전할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr