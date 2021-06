함평군, 다양한 시책 통해 지역 농축특산물 판로 확보 ‘총력’

언택트 시대 맞춰 온라인 판매 확대로 매출 증대



인천 부평구청 직원 대상 직거래 판로 구축…하반기 판로 확대 집중

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 코로나19 장기화에 따른 소비심리 위축으로 농축특산물 판로난이 심각한 가운데 함평군이 다양한 시책사업을 통해 문제해결에 앞장서고 있다.

25일 군에 따르면 남도장터, 우체국쇼핑몰 등 전국단위 쇼핑몰에서 판매 중인 함평군 농축특산물 대표브랜드 ‘함평천지’ 농축특산물은 전년 대비 165%의 실적으로 30억 매출을 기록했다.

특히, ▲농산물 판로 확대 홈쇼핑 지원사업 ▲함평천지 쇼핑몰 구축 ▲돌머리 해수욕장 직거래장터 개설 ▲수도권 현장 마케팅 등 온·오프라인 직거래 활성화 시책을 추진해 성과를 거두고 있다.

또 지난달 2주간에 걸쳐 신세계 쇼핑 포털(SSG.COM)과 함께 추진한 특별기획전은 1억5천만 원의 판매 실적과 홍보 효과를 거뒀다.

침체한 직거래 판매 활성화를 위한 직거래 판매 행사도 기획했다.

군은 생산 농가와 손잡고 지난 24일 자매도시인 인천광역시 부평구청 직원을 대상으로 현지 직배송 할인 판매 행사를 열어 1천만 원 이상의 매출을 올렸다.

코로나19로 인해 직거래에 대한 불안감이 남아있는 만큼 사전 홍보를 통한 사전거래를 주로 이뤄 안전하게 진행했다.

군은 수도권 직거래장터가 농가의 판로 확보뿐 아니라 지역의 농특산물을 홍보할 수 있는 자리인 만큼 향후 판로 확대와 하반기 대한민국 국향대전, 조계사 및 향우회 직거래장터 운영에도 집중할 계획이다.

또한 중소 농가의 안정적인 온라인 판로 확보를 위해 추진 중인 함평군 농특산물 쇼핑몰 ‘함평천지몰’도 개장에 맞춰 코로나19 극복 이벤트를 실시해 고객 확보에 나설 계획이다.

이상익 군수는 “최근 코로나19 사태로 농산물 소비가 크게 위축돼 농민들이 어려운 상황이라는 점을 잘 알고 있다”며 “지역 농축특산물 판매 촉진을 위해 추진 중인 다양한 시책들이 성과를 내는 만큼 더욱 박차를 가해 농민들의 소득 안정화에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr