양향자, 직원 성범죄 의혹에 '무관용'…"수사 공식 의뢰, 평생 사죄할 것"

[아시아경제 오주연 기자] 양향자 더불어민주당 의원이 자신의 지역사무실에서 성범죄 의혹이 불거진 것과 관련해 24일, 경찰에 공식 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

이날 양 의원은 입장문을 내고 "지역사무실에서 발생한 성추행 문제와 관련해 피해자와 피해자 가족분께 진심으로 사죄의 말씀을 올린다"며 "직접 광주서부경찰서에 업무상 위력 등에 의한 추행 혐의로 저희 지역사무실에서 근무했던 가해자에 대한 수사를 공식 의뢰했다"고 말했다.

양 의원은 "이 사건의 모든 책임은 전적으로 제게 있다"면서 "피해자 가족분께 지울 수 없는 상처를 드렸다. 거듭 사과드린다"고 고개를 숙였다.

양 의원은 피해자를 위해선 취할 수 있는 모든 조치를 취하고, 가해자에겐 무관용의 원칙으로 대응하겠다는 뜻을 전했다.

그는 "한 치의 의혹도 남기지 않을 것이며, 무관용의 원칙 아래 철저히 조사할 수 있도록 수사에 적극 협력하겠다"면서 "수사과정에서 피해자께 어떤 위해와 어려움도 겪지 않도록 저 자신부터 주의하고 또 주의하겠다"고 말했다.

이어 "사건 인지부터 현 시간에 이르기까지 피해자와 그 가족께 상처가 됐던 모든 행위에 대해 머리 숙여 용서를 구한다"며 "이번 일의 모든 책임은 제게 있다"고 재차 사과했다.

양 의원은 "피해자의 완전한 명예회복과 완벽한 일상 복귀를 위해 제가 해야 하는 모든 일을 하겠다"며 "평생 사죄하며 책임지겠다"고 말했다.

정치권에 따르면 양 의원 지역사무실 회계책임자인 A씨는 부하직원 B씨를 대상으로 수차례 성범죄를 저지를 혐의로 직무에서 배제됐다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr