전남 장흥고 ‘고교학점제 이해와 대입 제도의 변화’ 설명회 개최

[장흥=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥고등학교(교장 김광수)는 지난 22일 본교 세미나실에서 장흥 관내 초등학교, 중학교 학부모를 대상으로 ‘2025년 고교학점제 전면 도입에 따른 고교학점제의 이해 및 대입 제도의 변화’에 대한 연수를 시행했다고 24일 밝혔다.

이번 설명회는 전남진학지원센터 진로 교육연구팀장으로 활약하고 있는 본교 진로 진학상담부장 심윤희 교사의 강의로 진행됐으며, 학부모가 꼭 알고 실천해야 하는 핵심 정보들을 전달하여 큰 호응을 얻었다.

연수의 내용으로 미래사회 핵심 역량에 대한 이해를 바탕으로 고교학점제가 도입되는 배경, 변화하는 대입 제도에 대한 방향과 그에 맞게 어떤 준비를 해야 하는지 학생과 학부모의 역할에 관한 내용을 중심으로 고등학교 교육 과정의 주요 변화 내용이 안내됐다.

연수 후반에는 질의 응답시간으로 운영됐으며, 고교학점제와 평가 체제, 대입 제도 개선 등에 대한 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다.

이날 설명회에 참석한 학부모는 “고교학점제는 상위 1등급을 가려내는 것이 아니라 모든 아이를 위한 정책인 것 같다”며 “우리 아이들을 더 믿고 이해해야겠다는 생각과 함께 요즘 뜨겁게 떠오르고 있는 고교학점제에 대해 개념부터 준비까지 자세히 파악할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 밝혔다.

장흥고 한 교사는 “이번 연수를 통해 학부모님들이 고등학교 교육 과정의 변화와 고교학점제를 깊이 이해해 학생들의 진로 목표를 설정하고, 그 목표에 맞게 스스로 교육 과정을 설계해 자신의 진로를 위한 역량을 함양하는 데 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

한편 장흥고등학교는 고교학점제 연구학교로, 이와 관련해 학생들이 평소 희망하는 대학 및 학과와 관련된 입학사정관 및 입시 컨설턴트를 초빙하는 등 학생 맞춤형 대입 지원 프로그램 운영으로 학생들의 진로 진학의 길잡이 역할을 하기 위해 꾸준히 노력하고 있다.

