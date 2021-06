이스라엘, 델타변이 확산에 외국인 관광객 자가격리 면제 한달 연기

[아시아경제 권재희 기자] 이스라엘이 델타변이 확산으로 다음달 1일부터 시행하려던 외국인 관광객의 자가 격리 면제 조치를 연기했다고 23일(현지시간) AP통신이 보도했다.

보도에 따르면 이스라엘은 외국인 관광객의 자가 격리 면제 조치를 한달 더 미뤄 8월1일부터 적용하기로 했다.

백신 접종률을 끌어올리며 코로나19 규제를 완화해온 이스라엘은 당초 다음달부터 백신을 맞은 외국인과 6세 이하 동반 아동에 대해 무격리 입국을 허용하겠다고 발표한 바 있다.

하지만 최근 인도발 델타 변이가 전 세계적으로 확산하면서 이같은 결정을 번복했다.

이스라엘 보건부에 따르면 전날 발생한 코로나19 신규 확진자는 110명이다.

당국은 최근 늘어난 감연자의 70% 가량은 델타변이 때문인것으로 추정하고 있으며, 대부분은 입국자의 격리 의무 위반 과정에서 전파된 것으로 보고 있다.

상황이 이렇자 이스라엘은 공항과 병원 등 일부 시설에서의 마스크 착용을 다시 의무화 하는 등 코로나19 재확산을 막기 위한 새로운 행정명령을 발동했다.

